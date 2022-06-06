«Хронічний стрес може ускладнити процес запам’ятовування»: що робити, аби цього не сталося

Тривожність, невизначеність, страх за себе та близьких — це те, що супроводжує зараз життя кожного українця. Люди дедалі більше відчувають надсильний стрес, адже весь час перебувають у ненормальних умовах, витримуючи колосальну напругу. Психотерапевтка Наталя Ішкова розповіла про симптоми хронічного стресу та про те, як його долати.

— Стрес — це сукупність адаптаційних реакцій організму, що порушують гомеостаз, стан нервової системи або організму в цілому. Іншими словами, стрес — це тренування організму. Є 3 стадії стресу: стадія тривоги, резистентності та виснаження. З появою подразника організм відчуває тривогу, включається мобілізуюча функція. Якщо стрес сильний, організм на стадії тривоги може загинути через, наприклад, розрив серця через страх. Якщо в організмі ресурсів достатньо, настає стадія резистентності. Ознаки тривоги відступають, а опірність організму підвищується. Тобто, посилюється адаптивність. А ось сильний і довгостроковий вплив стресу призводить до виснаження. Повертаються симптоми тривоги, вони довгострокові, а не короткочасні, завдають шкоди організму.

— А які симптоми хронічного стресу?

— Порушення сну та апетиту, фізична слабкість та головний біль, проблеми з концентрацією уваги та пам'яттю. Нервовість, метушливість, бажання все контролювати, неможливість розслабитися. Тяга до алкоголю, зниження імунітету, сексуальні розлади, м'язова напруга, випадання волосся та висипання на тілі. Біль у м'язах шиї та плечового поясу.

— Чи можете назвати причини хронічного стресу?

- Спадковість, гормональні та нервові розлади, тривалі та інтенсивні психоемоційні навантаження. Порушення ритму праці та відпочинку, несприятливі сімейні та побутові обставини. Хронічний стрес впливає на мозок. Вірніше, на його розмір, структуру та його функціювання. Діти не можуть зараз сприймати нову інформацію в умовах війни у нашій країні, не можуть вчитися. Всі навчальні курси та уроки — повз них. Чому кортизол зменшує мозок? Тому що кортизол викликає втрату синаптичних зв'язків між нейронами і зменшує префронтальну кору мозку, яка відповідає за такі процеси, як концентрація, прийняття рішень, міркування та соціальна взаємодія. І ще це веде до зменшення утворення числа клітин мозку в гіпокампі. Хронічний стрес може ускладнити процес засвоєння та запам'ятовування, а також «підготувати ґрунт» для серйозніших проблем, наприклад, таких як депресія та хвороба Альцгеймера.

— Як можна знизити наслідки від високого рівня кортизолу в перевантаженому мозку?

— Можна й треба ходити пішки. Виходжуйте свою «вишку». Візьміть свій стрес під контроль, перш ніж він почне контролювати вас. Робіть кілька глибоких вдихів та видихів. Намагайтеся дихати не грудною кліткою, а животом. Видих має бути довшим за вдих.

Йога, піші прогулянки та дихання. Розслабте щелепу, помасажуйте скроні. Ляжте та розслабте всі м'язи, називаючи подумки свої частини тіла. Посміхайтеся або кривляйтесь перед дзеркалом. Встаньте та потягніться. Випийте склянку води маленькими ковтками.

Сядьте зручно. Заплющіть очі та згадайте про щось приємне, спираючись на якомога більше деталей: яка була погода, як ви збиралися, в якому були одязі тощо.

— Як лікувати хронічний стрес?

- Не затягуйте цей стан і зверніться за підтримкою до психотерапевта та психіатра. Якщо гостра стадія, то призначається медикаментозна терапія психіатром, яка чинить седативну та розслаблювальну дію, також підключається психотерапія. Звертайте увагу на власний спосіб життя і дозуйте перечитування новин. Бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги.

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