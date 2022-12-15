«Передавав» окупантам цілі заводи: СБУ викрила депутата-колаборанта від ОПЗЖ

СБУ викрила депутата «Опозиційної платформи — За життя», який «передав» окупантам заводи харчової та хімічної промисловості у Запоріжжі, повідомили у спецслужбі.



Колишній голова Пологівської райради Запорізької області, який входив до забороненої партії ОПЗЖ, після захоплення частини регіону, один з перших підтримав загарбників.



За це його призначили головою місцевої окупаційної адміністрації. Перебуваючи при «посаді», він виконував вказівки кремля щодо перебудови роботи українських підприємств на користь країни-агресора.



Насамперед ворога цікавили великі об'єкти хімічної та харчової індустрії.



Саме їх потужності Москва планувала використати для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та військових угруповань росії.



Для цього колаборант провів «інвентаризацію» місцевого бізнесу та зобов’язав підприємців «перереєструватися» у створеній окупантами «військово-цивільній адміністрації».



Також він змушував менеджмент українських компаній платити «податки» до бюджету росії та постачати готову продукцію в країну-агресор.



У разі незгоди зловмисник погрожував переслідуванням з боку каральних органів рашистів та фізичною розправою.



Колаборант працював під керівництвом російського куратора — заступника губернатора Пензенської області.



Саме з ним ворожий поплічник узгодив питання «передачі» агресору українських підприємств, а також організації та проведення псевдореферендуму у захопленому районі.



«Колаборант брав активну участь у пропагандистських проєктах кремля й був „персонажем“ псевдодокументальних фільмів одного з ідеологів рашизму охлобистіна», — йдеться у повідомленні.



СБУ повідомила зловмиснику про підозру. Наразі він намагається ховатися від правосуддя на тимчасово окупованій території України.



Але співробітники СБУ встановили місця його перебування та вживають заходів щодо притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому росіянами Мелітополі партизани підірвали заступника голови окупаційної адміністрації міста Миколу Волика.



Також у Мелітополі від партизанів постраждав колаборант Дмитро Трухін. У нього діагностували мінно-вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму та численні осколкові поранення.

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