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Плешивий коротун: Олексій Суханов жорстко відреагував на ракетні обстріли Києва

12:31 16 грудня 2022
Олексій Суханов

Популярний телеведучий Олексій Суханов, який не хоче згадувати, що був громадянином росії, від початку повномасштабного вторгнення не залишав Київ. Олексій зізнається, що навіть не думав їхати з країни, яка давно вже стала для нього рідною. Нагадаємо, Суханов працював на російському телеканалі, але одразу після Майдану звільнився та переїхав до України.

Усі події, які переживає столиця, Олексій активно обговорює зі своїми шанувальниками у соціальній мережі. Під час ранкових ракетних атак Україною 16 грудня телеведучий вибухнув гнівним постом, не стримуючи емоцій і не підбираючи виразів.

«Бл*ді! Назавжди викреслити і навіть не згадувати! Країна у**бків на чолі зі своїм плешивим коротуном!«… — написав Олексій.

Шанувальники підтримали пост ведучого, а співачка Анастасія Приходько прокоментувала: «Це ще м'яко сказано«…

Раніше «ФАКТИ» писали, що стало відомо, де перебуває Олег Вінник.

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