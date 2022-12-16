Як звільненому працівникові поновитися на посаді на звільненій території: поради юриста

В Україні через війну, багато людей залишили окуповані міста і роботу. Багатьох із них непокоїть, як можна поновитися на посадах після звільнення населених пунктів. Провідна юристка Благодійного фонду «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» Оксана Савицька пояснила, як це зробити, повідомляє «Громадське радіо».

«Це дуже важливе питання. Із ним до нас звертаються люди з Луганщини, Донеччини, Херсонщини, Запорізької області. Різні ситуації, різна практика. Намагаємось розбиратися з усіма ними. Найперше що треба зробити — дізнатися які повноваження були у керівника, який ухвалював рішення про звільнення. Якщо установа залишилася в окупації, вона або може далі працювати, або не може. Якщо вона працювати не може, приймаються відповідні рішення керівником цієї установи або керівником установи, якій ця установа підпорядковується, чи ким була створена. Якщо це комунальна установа, органи місцевої влади мають приймати рішення щодо, наприклад, призупинення діяльності з причини неможливості виконання обов’язків в умовах окупації або бойових дій. Після цього повноваження керівника такого об’єкта припиняються. Із цього моменту він перестає бути керівником, тому разом з усіма працівниками має бути переведений у „простій“», — пояснює вона.

За словами юристки, будь-які рішення, які приймаються керівником без повноважень, є незаконними.

«Якщо рішення стосовно діяльності установи не ухвалювалося, повноваження керівника не були призупинені. Відповідно, накази, підписані ним, є чинними. Записи, які вносяться в трудову книжку, є законними. Особливо якщо це звільнення за власним бажанням. У такому випадку говорити про поновлення на роботі досить важко. Якщо людина звільнялася під тиском (фізичним, психологічним), — з цим можна працювати у судовому порядку», — зазначила Савицька.

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