Адміністрація Джо Байдена планує направити в Україну передове електронне обладнання, яке перетворює некеровані авіаційні боєприпаси на «розумні бомби», повідомляє Washington Post.

За допомогою цих боєприпасів можна було б з високим ступенем точності вражати російські військові позиції. Про це повідомляють високопоставлені американські чиновники, знайомі з цим питанням. Комплекти можуть бути встановлені на різні види озброєння, створюючи те, що Пентагон називає JDAM (спільні боєприпаси прямого ураження). Американські військові використовують цю технологію в бомбах вагою до 1000 кг.

Не було одразу зрозуміло, чи схвалив президент США Джо Байден або хтось із його головних радників з питань національної безпеки запропоновану передачу комплектів JDAM Україні.

The Washington Post зазначає, що українські ВПС покладаються в основному на застарілі винищувачі МіГ радянських часів, і Пентагон шукає шляхи їх модернізації, замість того, щоб надавати Україні новіші західні літаки. Це вимагатиме від пілотів і підрозділів технічного обслуговування нової складної підготовки. Адміністрація Байдена раніше надала Україні іншу сучасну зброю, включаючи високошвидкісні протирадіаційні ракети повітряного базування, або ракети HARM, — для посилення потенціалу повітряних ударів України. Однак ця зброя працює інакше, ніж JDAM з GPS-наведенням.

Постачання JDAM стане ще одним значним кроком Вашингтона у військовій допомозі Україні. Це забезпечить новий спосіб нападу на російські частини та штаби. Джейк Салліван, радник Білого дому з питань національної безпеки, заявив, що адміністрація зосереджена на «придушенні будь-яких спроб росії» отримати перевагу в цій війні, і прогнозує, що США незабаром оголосять про нові поставки зброї.

Раніше офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін проаналізував знищення військової техніки на аеродромах рф. За його словами, щит виявився гнилим і був пробитий кількома влучними ударами.

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