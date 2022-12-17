Леви покращать матеріальне становище, а Раки — дізнаються про важливі таємниці: гороскоп на 17 грудня

Субота, 17 грудня — це 24 місячний день. Він знаходиться у фазі спадного Місяця у знаку Терези та є активним днем для деяких знаків зодіаку, вважає астрологиня Ірина Богдан.

У цей період, вважає вона, краще зайнятися творчими справами — такими як підготовка до Зимового сонцестояння.

За прогнозом експертки, субота 17 грудня 2022 року буде сприятливим днем для всіх представників зодіакального кола.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Для Овнів день добрий, цікавий. Нудно вам точно не буде. Людина з минулого знову нагадає про себе. Ви дізнаєтеся те, що раніше від вас було приховано.

Телець (20 квітня — 21 травня)

Від Тельців день вимагатиме уважності, особливо з документами. А ввечері на вас чекає приємна розмова, зустріч, щось особливе.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюків цей день буде обнадійливим. Є надія, що ваші зусилля не є марними. Інформація допоможе вчасно зорієнтуватись.

Рак (22 червня — 22 липня)

Для Раків день зручний для будь-якої роботи. Ви будете раді своїм результатам та ставленню до вас з боку близьких людей.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Сьогодні Леви отримають відповідь на важливе питання та заспокояться. Гарантій немає, але є надія. Не виключено, невдовзі ваше матеріальне становище покращиться.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Діви на порозі змін. Сьогодні деякі з них почнуть давати себе взнаки. Все йде на краще.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Плани Терезів збуваються, і ви встигаєте пристосуватися до змін. Проте є ще важливе на даний момент питання. Сьогодні ви займетесь ним й залишитеся задоволені.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Скорпіони чекали недаремно. Все йде чудово. Не варто також відмовлятися від певної мрії. Вас підтримає близька людина.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Стрільці сьогодні чомусь здивуються, але не засмутяться. Не вийде в одному, натомість успіх чекає в іншому. День з добрими результатами.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Козороги сьогодні не припустяться помилок, хоча вибір буде складним. Друга половина дня пройде зовсім не за планом. Буде цікаво.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Водолії сьогодні займуться поточними справами й залишаться при своєму. Ви нічого не втрачаєте, однак і на прибуток розраховувати поки що не варто. Вечір вас чимось обнадіє та порадує.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Для Риб гарний день. Ви почуваєтеся, як риба у воді. Ваше слово визначальне. Зверніть увагу, хтось чекає від вас дзвінка. Це важливо для вас.

Нагадаємо, астрологиня Яна Тимощук попередила, що через російські атаки 20, 21, 22 грудня можуть бути складними для мешканців багатьох міст України, особливо для Києва. Вона закликала киян виїхати зі столиці до квітня.

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram