Краще закрийте крани: стало відомо, коли у Києві з'являться вода, світло та тепло

Після масованих ударів російських варварів по мирних містах України у багатьох областях влада була змушена призупинити подачу води, тепла та електроенергії. У Києві основні роботи з відновлення водопостачання вже завершуються, й система має заповнитись за кілька годин.



Про це у Telegram — каналі повідомив київський міський голова Віталій Кличко.



«Основні роботи з відновлення водопостачання завершуємо. Система має заповнитися за кілька годин. Після чого вода з'явиться у всіх будинках киян. Для запобігання неконтрольованому витоку води переконайтеся, що водопровідні крани у ваших квартирах закриті», — написав градоначальник.



Щодо подачі світла та тепла, то вони мають з'явитися у більшості будинків столиці вже 17 грудня, передає «Суспільне».



Також київський мер додав, що ввечері у п'ятницю, 16 грудня, третина мешканців столиці мала тепло та воду, а енергопостачання було у 40% будинків киян.



Київська влада повідомила, що метро 17 грудня продовжить працювати лише як укриття. «Київпастранс» запустив автобуси, які частково дублюють маршрути метрополітену.



«Інтервали руху на них становлять 15−20 хвилин:



- маршрут № 1-М «Ст. м. «Лева Толстого» — ст. м. «Лісова»

- маршрут № 2-М «Ст. м. «Героїв Дніпра» — ст. м. «Лева Толстого»

- маршрут № 3-М «Ст. м. «Червоний Хутір» — ст. м. «Палац Спорту»



Про відновлення руху поїздів метрополітену буде повідомлено додатково» , — йдеться у повідомленні КМДА.



Нагадаємо, раніше астрологиня попередила киян, до якого часу їм краще виїхати зі столиці.

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