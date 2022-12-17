Таке не можна пробачити і забути: у Кривому Розі через удар ракети рф загинув півторарічний малюк

У Кривому Розі під час ракетного обстрілу 16 грудня російська ракета поцілила в триповерхову будівлю. Під завалами опинилися більше десятка людей. Четверо загинули, ще 13 отримали поранення.

Серед загиблих — дитина, якій ледве виповнилося півтора роки, повідомив місцевий інтернет-ресурс.

Також загинув та його молодий батько. 30-річну матір сімейства дістали з-під завалів живою, вижив і старший син.

Життя цілої сім'ї виявилося зруйновано

Рятувальна операція тривала понад 15 годин.

Як додає міський голова Олександр Вілкул, під завалами також загинула 64-річна жінка.

Ще 13 людей постраждали, зокрема четверо дітей, — троє постраждалих, включаючи семирічну дитину, зараз перебувають у тяжкому стані у лікарні.

«Приношу співчуття близьким загиблих. Ми ніколи не пробачимо цього оркам», — наголосив Вілкул.

Нагадаємо, росія влаштувала масований ракетний обстріл міст України опівдні 16 грудня, застосувавши десятки ракет і дронів-камікадзе. Тільки по столиці було випущено 40 ракет, 37 з яких вдалося знищити силам ППО .

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