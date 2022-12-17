Помер відомий український невролог, який врятував тисячі дитячих життів

У п'ятницю, 16 грудня, пішов з життя відомий український вчений та лікар-реабілітолог Володимир Козявкін. Про це повідомили у Міністерстві соцполітики. Йому було 75 років.



«Смерть Володимира Ілліча — величезна втрата для України та Трускавця, для світової медичної спільноти, адже розроблений ним авторський Метод Козявкіна для лікування та реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП) — це унікальний новаторський підхід до вирішення проблеми ДЦП, визнаний у всьому світі науково-медичною спільнотою. Світла пам'ять та співчуття рідним та близьким Володимира Ілліча…» , — йдеться у некролозі.



Вчений та доктор медичних наук, академік, член-кореспондент Національної академії медичних наук України Володимир Козявкін був засновником та багаторічним керівником Міжнародної клініки відновного лікування у Трускавці.



Авторський метод Козявкіна лікування та реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП) визнаний у всьому світі науковою та медичною спільнотою.

Козявкін — Герой України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Державної премії України в галузі архітектури, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.



Поховають Володимира Козявкіна на Личаківському цвинтарі у Львові.

Нагадаємо, у жовтні на 87-му році життя помер відомий український письменник-гуморист Олег Чорногуз.

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