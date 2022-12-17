Не лише Польща: названо країни, куди біженці можуть доїхати потягами «Укрзалізниці»

З початком повномасштабного вторгнення рф тисячі українських жінок і дітей знайшли притулок у країнах Євросоюзу, насамперед — сусідніх з нашою державою.

Найзручнішим способом дістатися туди залишається поїзд, адже «Укрзалізниця» має пряме залізничне сполучення з Польщею, Чехією, Австрією, Словаччиною, Угорщиною та Молдовою, пише ресурс ukrainianinpoland .

Польща

До цієї країни можна дістатися поїздами з Києва, Харкова, Запоріжжя та Одеси.

Так, зі столиці можна дістатися до Перемишля та Варшави. До Перемишля вирушають чотири поїзди: об 11.01, о 19.46, о 20.14 та о 22.52. Залежно від поїзда дорога займе від 10 до 15 години. До Варшави перший поїзд відправляється з Києва о 17:27 та прибуває до Варшави о 10:09. Другий — о 19:26 і прибуває до Варшави о 10:12.

З Харкова курсують поїзди до польського Хелма (виїзд із Харкова о 14.07, прибуття до Хелма о 12.35), а з Одеси та Запоріжжя — до Перемишля (виїзд з Одеси о 14.58, а із Запоріжжя — о 20.15).

Квитки можна придбати на сайті «Укрзалізниці». В даний час функція придбання квитка в касі недоступна, оскільки відбувається боротьба з шахрайством. Ціни на квитки коливаються в межах від 1 до 1,5 тисяч гривень.

Австрія та Угорщина

З Києва щодня відправляється поїзд Київ-Будапешт-Відень. Він виходить о 12.57 з Києва та прибуває до Будапешта о 8.20, а потім до Відня об 11.21. Квитки на цей поїзд можна купити лише у міжнародних касах. Ціни стартують від 900 гривень.

Поїзд курсує через станції Стрий, Воловець, Мукачево, Захонь, Демечер, Дебрецен, Пюштекладань, Кішуйсаллаш, Сільнок, Будапешт-Келенфельд, Дьєр, Хедьєшхалом.

Чехія

До Праги прямих поїздів з України поки що немає, проте є можливість доїхати туди з пересадкою в польському Перемишлі. Потяг Київ-Прага відправляється о 8:30, прибуває до Перемишля о 19:53 і звідти вже відправляється поїзд номер RJ 1000, який їде до чеської столиці. Він прибуває до Чехії о 8.55 наступного ранку. Вся мандрівка займе у вас добу. Ціни на залізничне сполучення стартують від 800 гривень.

Словаччина

11 грудня «Укрзалізниця» також запустила поїзд, який їде до Словаччини. Нині у цьому напрямі курсують два поїзди:

Мукачево — Чоп — Кошице. Перший йде о 14:48 і прибуває о 18:17. Другий поїзд вирушає о 18.16 та прибуває до Кошиця о 21.33.

Чоп — Чієрна над Тисоу. Поїзд вирушає об 11.35 з Чопа і прибуває до Чієрна над Тисоу наступного дня об 11.46 наступного дня.

Квитки на ці поїзди поки що можна купити лише на вокзалі. Їхня ціна стартує від 360 гривень.

Молдова

До Молдови також можна дістатися поїздом. Для цього потрібно сісти на поїзд Київ-Кишинів, що вирушає з Києва о 17.02 і прибуває до Кишинева о 10.38 (прямує через Вінницю). Квитки на поїзд можна купити онлайн на сайті «Укрзалізниці», так і в касах. Ціни на квиток стартують від 1600 гривень.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, на які зарплати розраховуватимуть українські біженці в Європі.

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