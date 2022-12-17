«Це кінець!»: співачка Ірина Воронова заявила про розрив із мільйонером-наркодилером, якому збирала 4 мільйони на сплату застави

прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, цей вирок буде оскаржено, бо надто м'який. Державний обвинувач на суді просив для підсудного покарання у вигляді восьми років ув'язнення. Судове слідство щодо відомого бізнесмена Юрія Чернецького, якого звинувачували у наркоторгівлі , підійшло до свого логічного завершення. Власника мережі столичних барбершопів засудили до п'яти років позбавлення волі. Щоправда, як повідомила «ФАКТАМ», цей вирок буде оскаржено, бо надто м'який. Державний обвинувач на суді просив для підсудного покарання у вигляді восьми років ув'язнення.

«Серед клієнтів Чернецького були представники так званої „золотої молоді“ та деякі народні депутати»

Вирок щодо бізнесмена Юрія Чернецького, швидше за все, став причиною його майбутнього розлучення з дружиною — співачкою Іриною Вороновою, яка ще зовсім недавно збирала на своїй сторінці в instagram чотири мільйони гривень, які дозволили б чоловіку-мільйонеру вийти під заставу із зали суду до винесення вироку. Нагадаємо, що влітку цього року співачка кинула клич серед своїх шанувальників, щоб кожен передплатник її сторінки перерахував по тисячі гривень, які підуть у рахунок застави. Також Ірина Воронова обіцяла провести онлайн концерт на захист свого чоловіка.

Це дивно, але дуже багато фанатів співачки в країні, де йде війна і волонтери збирають на дрони та спорядження для українських військових, справді почали перераховувати гроші на звільнення людини, яку підозрюють у торгівлі кокаїном у нічних клубах. Щобільше, людини досить багатої, про що ми поговоримо трохи пізніше.

За деякими даними, Юрій Чернецький продавав наркотики виключно представникам бомонду. Простий смертний підступитися до наркодилера не міг.

Чернецький називав себе «лікарем душ»

Цікаво, що Чернецький продовжував займатися наркобізнесом і тоді, коли він перебував під слідством. Річ у тому, що група наркоторговців, до якої входив «лікар душ», як себе називав Юрій, правоохоронцями була ліквідована ще 2020 року. Ось про що «ФАКТИ» взнали влітку, одразу після затримання Чернецького, від нашого джерела у правоохоронних органах.

— Кокаїн продавали в елітарних нічних клубах та на закритих вечірках, — каже співробітник поліції, який попросив не називати його імені. — Просто так купити щось було не можна. Тільки своїм і лише перевіреним. Однак тоді групу вдалося ліквідувати. Одним з організаторів справді був відомий бізнесмен. Серед клієнтів бізнесмена були представники так званої «золотої молоді» та деякі народні депутати. Тільки до суду тоді справа так і не дійшла. Мільйонера випустили з-під варти вже на наступний день під заставу у 2 мільйони гривень.

Опинившись на волі, мільйонер-наркодилер не поспішав розлучатися з наркобізнесом. Вже коли Юрій Чернецький перебував під слідством, правоохоронці зробили кілька контрольних закупівель у бізнесмена.

— У підозрюваного вилучили 23 пакетики з уже розфасованим кокаїном і гроші, отримані від продажу наркотику, — розповів журналістам начальник столичної поліції Іван Виговський.

«Мій чоловік — приголомшлива людина. Я завжди буду йому вдячна»

Відразу після оголошення вироку дружина Юрія Чернецького записала на своїй сторінці в Instgram відеоролик, в якому натякнула на те, що її стосунки з чоловіком добігли кінця. Але при цьому назвала колишнього «чудовою людиною».

«Я завжди буду йому вдячна, — сказала співачка у своєму відеозверненні. — Він суперлюдина. Він не аб'юзер, як на нього всі кричать. Він приголомшлива людина, яка збилась зі шляху. Але я ніколи не триматиму зла на нього. Я вірю, що він змінився.

Він зараз, чи то зі страху, чи від розгубленості, просить мене робити такі речі, які можуть мене підставити. Але «мій чоловік» не може так вчинити. Мій чоловік може вчинити лише дуже мудро, дбаючи про мене, про моїх дітей, думати про те, щоб я була в безпеці. Він так не робить. Тому це кінець. Я поважаю себе як жінку і хочу, щоб мій чоловік думав про мою безпеку".

Шлюб Чернецького та Воронової здавався цілком щасливим

Там же, у соціальних мережах, Ірина Воронова провела пресконференцію зі своїми фантами у прямому ефірі, проте на запитання, пов'язані з чоловіком, відповідати категорично відмовилася.

«Щоб розрахуватися з боргами по аліментах, мільйонер продав свій унікальний автомобіль Ferrari, яких у світі налічувалося всього 900 штук»

Юрій Чернецький — особа у Києві досить відома. Він є доларовим мільйонером. Свій бізнес збудував на мережі барбершопів у столиці.

Чернецький — батько п'ятьох дітей. Два сини та дочка — діти від першого шлюбу з fasion-блогером та головним редактором інтернет-видання Поліною Н. Є у нього і позашлюбний син. До честі Юрія, він визнав свою дитину і пояснив дружині, що завів роман у той час, коли вони були в сварці. Однак Чернецький не поспішав платити аліменти матері позашлюбного сина і накопичив дуже великий борг. Щоб розрахуватися з цими боргами, мільйонер продав свій унікальний автомобіль Ferrari — у світі таких налічувалося лише 900 штук. За нашою інформацією, мати позашлюбного сина зараз відбуває покарання за торгівлю наркотиками.

Розлучення Чернецького з Поліною було дуже бурхливим. Його жваво обговорювали у соціальних мережах та засобах масової інформації. Поліна звинувачувала колишнього чоловіка у тому, що він відібрав у неї дочку, а синові без її дозволу зробив татуювання. Відлуння того розлучення помітні й досі. До арешту Чернецький частенько писав на своїй сторінці пости, присвячені колишній дружині, у яких вказував, що та налаштовує проти нього дітей. Також Юрій часто постив інформацію про шлюборозлучні процеси світових знаменитостей, у яких часто перемагали чоловіки.

Слід зазначити, що сам Чернецький, судячи з усього, в захваті від своїх дітей. І ті люблять його. На особистій сторінці Юрія у соціальних мережах купа фотографій, де він проводить вільний час із дітьми.

Чернецький узагалі любив відпочивати шикарно. Так, після розлучення з Поліною, він деякий час зустрічався з директором Будинку моделей Стефані П. Ще до шлюбу з Іриною Вороновою Юрій возив свою подругу відпочивати до одного з найдорожчих турецьких готелів Lujo Bodrum, де номер коштує до 15 тисяч євро на добу.

Шлюб з Іриною Вороновою можна було б назвати вдалим. Подружжя часто з'являлося разом. Сама Ірина вела блог про сімейні стосунки із чоловіком і навіть записала разом з ним кліп на свою патріотичну пісню.

Але, мабуть, усьому приходить кінець. На сторінці Юрія Чернецького у Facebook у графі «сімейний стан» тепер написано: «без пари».

Раніше «ФАКТИ» публікували зізнання знаменитого голлівудського актора Бреда Пітта про те, що він пробував ЛСД.

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