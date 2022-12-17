«Йому був лише 21 рік»: щемлива історія про українського офіцера

На Вінниччині в останню путь провели воїна Ростилава Покиньчереду. Йому виповнився лише 21 рік. Хлопець свідомо зробив свій вибір у житті — бути військовим та захищати свою країну від окупантів.

«Йому б ще жити й жити, будувати плани, здійснювати мрії, подорожувати, створювати сім'ю… Жодними словами неможливо виміряти біль втрати. Наслідки клятої війни забирають найкращих, справжніх, мужніх та хоробрих, — повідомляє Тульчинська територіальна громада. — Лейтенант Ростислав Покиньчереда закінчив Тульчинський ліцей № 1 та військову академію у м. Одеса. На військову службу був призваний 20 липня 2018 року Тульчинським РВК Вінницької області. Служив начальником групи розвідки штабу 3-го загону військової частини А3199. Був вірним військовій присязі, активним, вольовим, завзятим, життєрадісним, ініціативним, хоробрим воїном та справжнім патріотом».

Відомо, що життя воїна обірвалось 9 грудня у бою на сході України. Перед похованням герой востаннє побував у рідній домівці, де священник помолився за упокій молодої душі. У воїна залишились батьки та брат.

Героя проводжають в останню путь

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