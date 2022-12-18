Хоч би як терористи намагалися залишити нас у холоді й у темряві, вони все одно програють, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у черговому відеозверненні до українців повідомив, що енергетикам вдалося повернути світло до будинків майже 6 мільйонів українців, але ще багато роботи, щоб стабілізувати систему після ударів рашистів.

«Найскладніша ситуація — це Київ та область, Вінниця та область, Львів та область. Але й у багатьох інших регіонах є, на жаль, масштабні відключення: це і Дніпро та область, Волинь, Житомирщина, Закарпаття, Франківщина, Одеса та область, Полтавська область, Тернопільщина, Чернігівщина та інші міста та області», — сказав він.

За словами Зеленського, росія не шкодує ресурсів на війну, за час широкомасштабного вторгнення терористи випустили по Україні понад 4 тисячі ракет.

Президент розповів, що були ухвалені важливі рішення — країни-партнери у Європі та Сполучені Штати Америки допоможуть зберігати стабільність зараз і наступного року. «Це стосується і оборонної підтримки, і енергетичної, і макрофіну для України. Але є ще над чим працювати. Ще є життєво необхідні рішення, які чекають на остаточне схвалення та виконання», — додав він і вкотре закликав західних лідерів допомогти Україні надійно захистити небо, надавши сучасні засоби ППО

Він також розповів, що у понеділок, 19 грудня, відбудеться зустріч лідерів країн Північної Європи: Великобританії, Фінляндії, Латвії, Литви, Естонії, Ісландії, Нідерландів, Швеції, Норвегії. Готуються нові пропозиції від України щодо посилення всіх країн Європи.

«Дякую всім нашим енергетикам, усім, хто працює для постачання тепла і води, всім, хто ремонтує пошкоджені обстрілами комунікації і щоразу відновлює, і відновлює, і відновлює нормальне життя, не зважаючи на спроби терористів залишити нас у холоді та у темряві. Терористи все одно програють», — додав Зеленський.

Нагадаємо, що під час масованої атаки 16 грудня ворог застосував усі види озброєння, окрім іранських «шахедів». Рашисти випустили 98 ракет.

Фото ВП

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