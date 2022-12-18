Астрологи, які склали гороскоп на грудень 2022 року для всіх знаків зодіаку, вважають 18 грудня днем, коли в атмосфері панує загальна доброзичливість та благодушність, тож конфліктів та сварок цього дня не передбачається.

Сьогодні можна розпочати справи, які довго відкладалися на потім — наприклад, ремонт квартири або дачі. Також цей час максимально сприятливий для відпочинку — як активного, так і пасивного.

Овен

У тих, хто планував придбати нерухомість, з'явиться добрий шанс втілити свої задуми в життя. При виборі одного з варіантів не нехтуйте деталями, до всього ставтеся серйозно. Перш ніж придбати нерухомість, наведіть довідки про життя та долю людей, які раніше володіли нею, пише slovofraza.com.

Телець

Не виключено, що Тельцям запропонують цікаву подорож. Якщо на відпочинок — то всією родиною, порізно ніяк не можна. І врахуйте, що ця пора не є привабливою для далеких подорожей.

Близнюки

Положення планет може позбавити Близнюків реального сприйняття дійсності. Імовірна ілюзія переваги над іншими, стурбованість зовнішнім благополуччям, відкачування сил і коштів на порожні, ідеологічні виступи, демонстрації. Високі стандарти — це непогано, але ваше непереборне прагнення досконалості може дорого вам коштувати. Ви втратите багато енергії через своє честолюбство.

Рак

Не виключено, що дії заздрісників або публікації в пресі можуть зганьбити добре ім'я Рака і зруйнувати те, чого він досяг. Вам, як вогню, треба остерігатися будь-яких протиправних дій та спілкування з непорядними людьми.

Лев

Хоча Лев часто в очах інших виглядає впевненим у собі, тепер він відчуватиме страх перед невідомим. Але у страху очі великі. Попереду неспокійний, але дуже цікавий час, тож сміливіше!

Діва

Деяким Дівам сьогодні буде запропоновано нову роботу чи підвищення на посаді. На них чекають винагороди авансом. Не варто надто задирати носа, інакше активізуються заздрісники та почнуть будувати підступи.

Терези

Імовірні таємні романтичні зустрічі — Терези можуть зривати заборонені плоди. Про ваші таємні зустрічі ніхто не знатиме. Не намагайтеся приховувати свої почуття та стосунки — над вами висить загроза батьківського чи подружнього гніву.

Скорпіон

Сьогодні високий ризик техногенних аварій. Велика відповідальність може лягти на плечі керівників Скорпіонів. Вам доведеться контролювати свою поведінку, нести відповідальність за тих, хто поряд.

Стрілець

Зірки активізують легковажне ставлення до життя. Під їх впливом Стрільці можуть бути втягнуті у справи, які виявляться не під силу. Жодних авантюр під лихим гаслом: «Де наше не пропадало!» Тому що пропаде і не повернете, та ще й на репутацію пляма ляже.

Козеріг

Не виключено, що Козерогам набридне постійно економити, захочеться пожити «на широку ногу». Стримуйте свої спонтанні бажання. Вам потрібно бути трохи розсудливішим і не смітити грошима.

Водолій

Водоліям, які не звикли танцювати під чужу дудку, доведеться приймати чужі правила гри. Це може призвести до нервової напруги. Якщо ви зумієте схилити свою голову перед чужими авторитетами і, засукавши рукави, попрацюєте на спільну справу, то можете винести собі дуже багато корисного досвіду, який допоможе вам зміцнити свої позиції.

Риби

Сьогодні вам доведеться чимало попрацювати, а часом і попітніти, оскільки доведеться везти чималу поклажу. Приймаючи відповідальні рішення, вам насамперед потрібно орієнтуватися на власні сили та можливості.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи також склали фінансовий гороскоп на грудень 2022 року.

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