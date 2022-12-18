Спроба захоплення Києва росіянами буде: відома екстрасенс назвала найнебезпечніший період

Астролог-таролог Ганна Єфремова вважає, що росіяни знову спробують захопити столицю України Київ.

«Період, коли найбільш вірогідні дані дії — з моменту, коли Марс розгорнеться у прямий рух після 10 січня 2023 року. І Сатурн повільний, і поки він змінить положення та розкрутить свої аспекти після 17 січня, може пройти кілька тижнів як мінімум. Найнебезпечніші періоди — з кінця січня по кінець лютого 2023 року. Так що краще переміститися у безпечніші місця, це для тих людей, які вагаються і не прийняли ще остаточних рішень», — стверджує Єфремова .

За її словами, спроба буде невдалою, після чого з великою ймовірністю розпочнеться переговорний процес, ініційований росією. Втім, путін не має наміру здавати позиції і закінчувати війну за будь-якого розкладу. У кремлі готові брати паузи, зазнавати деяких втрат і поразок. Однак російський президент не відступить від своєї мети, поки живий і перебуває при владі.

«Хороша новина в тому, що Україна має неймовірні можливості у військових справах, починаючи з весни, і це справді поворотний час!» — додала вона.

А ось нинішня зима, як стверджує Ганна Єфремова, може стати найскладнішою та кровопролитнішою за всю історію незалежної України та й росії також. Остання заходить у «затяжне піке» у питаннях масових поховань, пошуку зниклих безвісти, обмеження у пересуванні, масових заворушень та диверсій, зубожіння.

«Для росії друга половина року стане складнішою за першу у рази» , — зазначила вона і додала: «2023 дає неймовірні шанси Україні на максимальний успіх, сподіваюся що апогеєм стане перемога над ворогом!»

Раніше таролог, медіум та спадкова відьма Ганна Атаманова стверджувала, що у 2023 році не варто очікувати на остаточну перемогу України в цій війні.

Фото Pixabay

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