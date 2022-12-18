У легенди «Реала» на прізвисько Кіт діагностували невиліковну хворобу

Ексворотар мадридського «Реалу» Мігель Анхель Гонсалес дізнався про страшний діагноз.

У 74-річного колишнього футболіста лікарі діагностували бічний аміотрофічний склероз (БАС). Рідкісна хвороба є невиліковною, вражаючи клітини головного та спинного мозку. Гонсалес перебуває в одній із іспанських лікарень, де його підтримують рідні, і він отримує всю необхідну допомогу.

«Подумки ми разом із Мігелем Анхелем та його сім'єю у боротьбі з БАС. Бажаємо йому сил та незламності духу, який він завжди демонстрував на полі», — йдеться у заяві на офіційному сайті «Реала».

Додамо, що Гонсалес виступав за «вершкових» протягом 18 років, з 1968-го по 1986-й. За цей час голкіпер, якому за вибір позиції перед воротами та вдалі сейви дали прізвисько Кіт, провів за мадридців у всіх турнірах 346 матчів, двічі ставши володарем Кубка УЄФА, вісім разів вигравши чемпіонат Іспанії та п'ять разів — Кубок Короля. Після завершення ігрової кар'єри працював тренером воротарів та обіймав керівні посади у структурі клубу.

У складі "Реалу" Мігель Анхель Гонсалес провів 346 матчів

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