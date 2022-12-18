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Суспільство та люди

«Нехай з вами буде сила»: Люк Скайвокер повідомлятиме про небезпеку в додатку «Повітряна тривога»

16:06 18 грудня 2022
Люк Скайвокер

Легендарний американський актор Марк Гемілл, який виконав роль Люка Скайвокера у «Зоряних війнах», озвучив англійську версію додатку «Повітряна тривога», який повідомляє українців про можливі атаки росіян. До повідомлень про скасування тривоги він додав цитати із «Зоряних війн», повідомляє СтратКом ЗСУ.

Як писали «ФАКТИ», 20 жовтня Марк Гемілл розповів, як допомагає Україні воювати проти Імперії зла. Саме так він назвав росію.

«Все дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають хід війни, за допомогою дронів українці захищають свою землю, себе, вони моніторять кордони. Дрони стали їхніми очима у небі…» — сказав актор.

У вересні у Гемілла відбулася розмова із президентом України Володимиром Зеленським. Вони спілкувалися у Zoom. Зеленський запропонував актору приєднатися до ініціативи United24. Марк із радістю погодився.

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