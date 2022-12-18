У російському Білгороді численні вибухи: влада міста повідомляє про постраждалих (фото)
У Білгородській області росії, з території якої зс рф постійно обстрілюють Харківщину, 18 грудня було «гучно». До речі, опівдні в Харкові оголошували повітряну тривогу.
Місцевий губернатор повідомив, що над обласним центром та Білгородським районом спрацювала ППО, але «є наслідки на землі» — відомо про чотирьох постраждалих.
У місцевих телеграм-каналах пишуть, що після «бавовни» щось горіло у Білгороді.
А уламок «чогось збитого» влучив у автомобіль.
Є «прильоти» й в області.
РосЗМІ пишуть, що мешканці міста вперше отримали СМС-повідомлення із попередженням.
Нагадаємо, що днями «бавовна» відвідала Брянську область — місцеві повідомляли про «прильоти» у військову частину.
Матеріал «На росії Брянська та Курська народні республіки ведуть перестрілку БПЛА та ракетами» читайте на нашому сайті.
Фото «Жесть Белгород»595
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