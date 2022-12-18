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Світ

У російському Білгороді численні вибухи: влада міста повідомляє про постраждалих (фото)

13:20 18 грудня 2022
Вибух у Білгороді

У Білгородській області росії, з території якої зс рф постійно обстрілюють Харківщину, 18 грудня було «гучно». До речі, опівдні в Харкові оголошували повітряну тривогу.

Місцевий губернатор повідомив, що над обласним центром та Білгородським районом спрацювала ППО, але «є наслідки на землі» — відомо про чотирьох постраждалих.

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що після «бавовни» щось горіло у Білгороді.

 

А уламок «чогось збитого» влучив у автомобіль.

 

Є «прильоти» й в області.

РосЗМІ пишуть, що мешканці міста вперше отримали СМС-повідомлення із попередженням.

Нагадаємо, що днями «бавовна» відвідала Брянську область — місцеві повідомляли про «прильоти» у військову частину.

Матеріал «На росії Брянська та Курська народні республіки ведуть перестрілку БПЛА та ракетами» читайте на нашому сайті.

Фото «Жесть Белгород»

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