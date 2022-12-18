Генштаб ЗСУ повідомляє про відведення окупаційних військ з Каховки та Нової Каховки. Причому окупанти поширюють чутки, що Каховку взагалі до Нового року «полишать напризволяще» — тобто втечуть звідти черговим «жестом доброї волі», — тому колаборантам теж не потрібно там затримуватися. І хоча такі нарочито показові ходи ворог може використовувати, щоб влаштувати пастки нашим військовикам, вважає спікер Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, та все ж є великі шанси звільнити від рашистів ще частину Херсонщини.

«Відбувається бойова робота, наші плани реалізуються. Те, що ми говорили, що не збираємось зупинятися, це підтверджується, але все ж таки треба дати можливість військовим довести роботу до певного блоку для закріплення результату і тільки потім це обговорювати», — заявила Гуменюк в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, подібна тактика рашистів була і при втечі з Херсону — відвід військ, втеча колаборантів, викрадення цінностей. Зокрема — викрадення єнота та інших мешканців тамтешнього контактного зоопарку, яке власник ялтинського зоопарку «Казка» та парку левів «Тайган» Олег Зубков назвав «евакуацією», та пообіцяв повернути «евакуйованих» (викрадених), коли того попросить місцева влада. І ось, ще одним підтвердженням тому, що «жест доброї волі» в Каховці не за горами, — чергова поїздка Зубкова на Херсонщину.

«Ми їдемо з новою місією порятунку зоокуточка. На жаль — ми це робимо в останні дні, коли вже чути вибухи. Ми їдемо в Каховку. Каховка — на правому березі Дніпра, а на лівому вже — українські війська. Зоокуточок там вже розгромлений, тварин люди порозбирали додому», — розповів Зубков, не акцентуючи чомусь, що розгром там влаштували самі ж окупанти. Команду викрасти тваринок віддав місцевий гауляйтер Сальдо. Про повернення викраденого на вимогу української влади «кримнашист» вже чомусь не заїкається.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», викраденого з Херсону єнота в росії зробили символом війни з Україною, хоча волелюбна тваринка й покусала херсонського гауляйтера Сальдо.

Відео з YouTube-каналу Олега Зубкова

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