«У мене вже все добре»: KRUTЬ відреклась від участі в подальших відборах на «Євробачення»

Бандуристка з Хмельницького Марина Круть (KRUTЬ) схоже, незадоволена фіналом пісенного конкурсу «Євробачення-2023», то ж більше туди ні ногою. Про це артистка, яка двічі боролась за перемогу, але не виграла, заявила у своїх сторіс в Instagram.

«Я дуже дякую. Із „Євробаченням“ в моєму житті покінчено. Більше брати участі у відборах я не маю наміру. Україна вибрала свою пісню, з якою представлятиме сама себе».

Також співачка попросила всіх допомагати ЗСУ, адже у нас триває війна.

«Я маю свою унікальну дорогу, яка вже почалась. У мене все вже добре».

Марина Круть була за крок до перемоги, отримавши від журі максимальні 10 балів, другим став гурт TVORCHI, який зрештою і представлятиме нашу країну у британському Ліверпулі у 2023 році. У глядацькому голосуванні KRUTЬ на третьому місці, через «Дію» вона отримала 20% голосів глядачів за свою пісню «Колискова».

Нагадаємо, букмекери оцінили шанси України на перемогу у Ліверпулі.

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