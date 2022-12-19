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Події

Атака дронів на Київ: уламки впали у двох районах, пошкоджено щонайменше 9 будинків

14:27 19 грудня 2022
Руйнування житлових будівель

Внаслідок масованої атаки окупантів дронами-камікадзе по Київщині в ніч на 19 грудня постраждали троє людей і було пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова поліції Київщини Андрій Небутов.

«Уламки трьох збитих ППО безпілотників виявили та оглянули наші поліцейські у двох районах області. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки ворожої атаки «, — розповів він.

Небытов також закликав українців не нехтувати сигналами повітряної тривоги та проходити в укриття, адже від цього залежить здоров'я та життя.

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 19 грудня, російські окупанти атакували Київ і область іранськими дронами — більшість «шахідів» вдалося збити силами ППО, проте зафіксовано кілька прильотів у Солом'янському та Шевченківському районах столиці, у тому числі і по об'єктах критичної інфраструктури, у внаслідок чого довелося застосувати аварійні відключення.

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