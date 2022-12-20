Вже виплачено 13 мільярдів: Світовий банк створив новий фонд для підтримки України

Світовий банк оголосив про створення фонду для підтримки уряду України. Для Києва вже зібрано 250 млн доларів США. Донорами Цільового фонду допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України (URTF) є Швейцарія, Австрія, Ісландія, Литва, Нідерланди, Норвегія та Швеція, які надали 250 млн доларів США. Підтримку пообіцяли надати Канада та Японія. Світовий банк очікує, що до групи донорів приєднаються й інші країни, йдеться у пресрелізі банку.

«Руйнівні людські та економічні втрати, спричинені війною, зростають з кожним днем, — заявила віцепрезидентка Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Анна Б’єрде. — Ефективна та скоординована донорська підтримка уряду та народу України має вирішальне значення для відновлення, реконструкції та реформ в Україні».

За інформацією Світового банку, фонд забезпечуватиме координацію фінансування та механізм підтримки, який допоможе українському уряду підтримувати адміністративну спроможність, надавати послуги, здійснювати заходи з надання допомоги, а також планувати та впроваджувати програму відновлення та реформ в Україні. Фонд також надаватиме ресурси для проведення ключової консультативної та аналітичної роботи з питань надання допомоги та відновлення. Керівництво банку відзначило, що невизначеність, спричинена війною, вимагає від партнерів України довгострокового підходу до підтримки зусиль з реконструкції та відновлення.

На сьогоднішній день Світовий банк ухвалив рішення про надання українцям 18 мільярдів доларів екстреного фінансування. Вже виплачено понад 13 мільярдів доларів США.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Угорщина заморозила 350 мільярдів форинтів російських активів.

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