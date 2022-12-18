Сюрприз путіну під ялинку: Угорщина заморозила 350 мільярдів форинтів російських активів

Угорщина, яка днями відкликала вето та розблокувала 18 млрд євро макроекономічної допомоги Україні, заморозила 350 мільярдів форинтів російських активів. Як стало відомо, уряд Орбана відзвітував про це у Брюсселі ще наприкінці листопада. Це величезний стрибок: до листопада було вилучено загалом 1,2 млрд форинтів.

Згідно з нещодавнім звітом Європейської комісії, Угорщина заморозила 870 мільйонів євро російських активів (близько 350 мільярдів форинтів) станом на 25 листопада. Навіть за європейськими мірками це значна сума, тим більше, що раніше угорська держава відзвітувала Брюсселю про арешт до смішного малої суми російських активів — 3000 євро, (близько 1,2 млн форинтів). Можливо, повідомляє видання, це просто збіг, але він примітний: значні санкційні активи в Угорщині були виявлені якраз тоді, коли битва за кошти ЄС з Брюсселем наближалася до завершення, після чого Орбан запропонував заморозити частину російських грошей.

Загальна сума російських приватних активів, заморожених на сьогодні в країнах-членах ЄС, становить близько 19 млрд євро. Точна сума не відома. Європейський Союз запровадив заходи проти 1 241 фізичної та 118 юридичних осіб, включаючи заморожування активів та заборону на в'їзд, внаслідок війни проти України. Серед них — політики, військові, бізнесмени та олігархи, а також кремлівські пропагандисти. Держави-члени ЄС зобов'язані заморозити активи осіб, включених до списку, та надіслати звіт до Єврокомісії, яка заохочує їх прискорити заморожування активів та регулярно оновлювати спільну базу даних.

Наразі інституції ЄС працюють над створенням можливості використання заморожених активів для відновлення України. Ухилення від виконання санкцій також хочуть зробити кримінальним злочином. Це дозволить конфісковувати активи у випадках, коли власник намагається перевести або приховати активи в офшорних компаніях.

Тим часом американські аналітики розробляють правовий механізм виплат росією репарацій Україні.

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