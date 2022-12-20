Олігархи та компанії з росії та білорусі захищаються від санкцій ЄС за допомогою позовів до Європейського суду. Наразі в Люксембурзі розглядається вже 61 позов від фізичних та юридичних осіб, які потрапили під санкції, повідомляє газета Bild.

Згідно з документами, доступними на сайті суду, два олігархи, Григорій Березкін і Геннадій Тимченко, наприклад, вимагають відшкодування «нематеріальної шкоди», якої вони нібито зазнали. Березкін стверджує, що йому «завдано серйозної репутаційної шкоди» і що він не пов'язаний з подіями в Україні. Він також не підтримує уряд російської федерації. Він просить символічний один євро як компенсацію за моральну шкоду.

Тимченко, який живе у Швейцарії і грав у хокей з лідером кремля путіним, натомість вимагає від ЄС мільйон євро відшкодування збитків. У своєму позові він звинувачує ЄС у явній помилці в оцінці «відносин між позивачем і президентом путіним». Крім того, він перераховує серед інших скарг, зокрема, «порушення права на ефективний судовий захист» та «порушення принципу пропорційності та основоположних прав».

Згідно з судовими документами, до списку позивачів у Люксембурзі входять й інші відомі на Заході олігархи, серед яких ексвласник англійського футбольного клубу «Челсі» Роман Абрамович, та Михайло Фрідман, засновник і керівник великої фінансової групи «Альфа-груп». Абрамович, як і Тимченко, вимагає один мільйон євро «в якості компенсації за завдану нематеріальну шкоду». У разі винесення обвинувального вироку ЄС ця сума має надійти до благодійного фонду, який буде створений у контексті продажу футбольного клубу «Челсі», на користь жертв війни.

Скаргу подав також відомий у Німеччині олігарх Алішер Усманов, який певний час жив на розкішній віллі на озері Тегернзе, а потім, за чутками, втік до рідного Узбекистану. Масштабний обшук, проведений слідчими та податковими органами у його баварській резиденції Роттах-Егерн, викликав резонанс. Усманова намагалися вивести з санкційного списку ЄС в екстреному порядку. Але президент компетентного суду Європейського союзу відмовив.

Нагадаємо, що уряд Австралії вирішив запровадити цільові санкції проти фізичних та юридичних осіб в Ірані та росії, визнавши, що вони причетні до «грубих порушень прав людини та зловживань».

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