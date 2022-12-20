Російські актори й циркачі на фронті: британська розвідка розповіла, чому це не допоможе підняти бойовий дух армії рф

Новостворені «творчі бригади» в російських збройних силах, роль яких має полягати в підвищенні бойового духу солдатів, які воюють в Україні, навряд чи зроблять це, оскільки вони не будуть займатися причинами низького морального духу. Про це повідомило Міністерство оборони Великобританії.

У щоденному зведенні розвідки повідомляється, що 14 грудня міністерство оборони рф оголосило про формування двох «фронтових творчих бригад» для підняття бойового духу військовослужбовців, які беруть участь у «спеціальній військовій операції». Російські ЗМІ повідомили, що до складу бригад увійдуть оперні співаки, актори та циркові артисти. Це стало продовженням нещодавньої кампанії міністерства оборони росії із заохочення громадськості до пожертвування музичних інструментів солдатам.

«Військова музика та організовані розваги для військовослужбовців мають довгу історію в багатьох збройних силах, але в росії вони тісно переплітаються з концепцією ідеологічного політичного виховання радянських часів. Поганий моральний дух майже напевно залишається значною слабкістю більшої частини російських збройних сил. Однак занепокоєння солдатів зосереджені насамперед на дуже високому рівні втрат, поганому керівництві, проблемах з оплатою праці, нестачі обладнання та боєприпасів, а також на відсутності ясності щодо цілей війни. Зусиллями творчих бригад навряд чи вдасться суттєво зняти ці побоювання», — вважають у британській розвідці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що два учасники «Дизель Студіо» з рф підтримали війну путіна в Україні.

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