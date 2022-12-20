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Спорт

«Ромо, приїжджай!»: Беленюк пообіцяв натовкти пику олімпійському чемпіону з росії

14:21 20 грудня 2022
Жан Беленюк

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк, який раніше «викликав» пропутінського олімпійського чемпіона Романа Власова з Мальдів, знову різко звернувся до титулованого борця з росії через його лицемірство.

«Ромо, приїжджай у гості до української борцівської родини. Тобі тут гарненько наб'ють ї**ло», — написав Жан Беленюк в Instagram.

Як виявилося, у грудні 2021 року дворазовий чемпіон Олімпійських ігор Власов говорив: «Чи піду я в політику? Великий спорт і є політика. Коли ти підіймаєш прапор країни, це вже політика. Я роблю все, щоб наша країна підіймалася якнайвище».

Зараз представник країни-терориста «співає» кремлівські наративи: «Спорт поза політикою, бо є борцівське братство. Не зважаючи на політичні формули та рішення, все одно ми залишаємося одним цілим. Боротьба — це велика-велика сім'я».

Зазначимо, що 32-річний капітан військ національної гвардії рф Роман Власов — дворазовий олімпійський чемпіон Лондона-2012 та Ріо-2016, триразовий чемпіон світу, а також чотириразовий чемпіон Європи з греко-римської боротьби. Він один із небагатьох російських спортсменів, хто відкрито підтримав «спеціальну операцію з денацифікації».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк жорстко опустив путіна та його шанувальників у росії.

Фото Instagram

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