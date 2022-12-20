Сотні артилерійських боєприпасів та танковий кулемет: СБУ знайшла арсенали окупантів на Чернігівщині

Співробітники спецслужби, які проводять безпекові заходи у церковних установах УПЦ (МП), також провели рейд у прикордонних районах Чернігівщини, де виявили заховані рашистами арсенали.

В СБУ зазначили, що приховані арсенали окупанти залишили під час їхньої втечі з північних регіонів України. Серед вилученого — десятки ящиків з реактивними снарядами та пострілами до протитанкового озброєння.

Фото СБУ

Фото СБУ

«В одному з населених пунктів Менської територіальної громади виявлено майже 300 артилерійських боєприпасів, у тому числі до реактивних систем залпового вогню „Град“. У лісосмузі поблизу обласного центру співробітники СБУ знайшли понад 100 одиниць зарядів до ручних протитанкових гранатометів. Крім цього, у Чернігівському районі на колишньому блокпосту російських загарбників виявлено танковий кулемет Калашникова та понад 1,5 тис. набоїв до нього», — йдеться у повідомленні.

Фото СБУ

Під час оперативно-профілактичного відпрацювання Корюківського району у покинутій будівлі знайдено реактивну протитанкову гранату РПГ-26 і майже 300 набоїв різного калібру.

Фото СБУ

Всі вилучені бойові засоби ураження передано підрозділам Збройних Сил України.

Нагадаємо, що на Черкащині співробітники української спецслужби викрили ворожого розвідника. Чоловіка, який «полював» на позицій Himars на Донеччині, засудили до 12 років та 6 місяців тюрми.

Фото СБУ

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