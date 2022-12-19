Не переніс полон: стало відомо про втрату серед українських прикордонників

Прикордонники 17 грудня попрощалися зі своїм побратимом — сержантом Дмитром Кияненко. Він загинув захищаючи Україну від російських загарбників. Йому було лише 25 років…

«Дмитро родом із села Урзуф Донецької області. Проходив службу у Донецькому прикордонному загоні на посаді техніка-водія групи внутрішньої та власної безпеки ГВВВБ „Схід“ Держприкордонслужби України. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну мужній захисник у складі Сил оборони захищав Маріуполь, — повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України — Західний кордон. — 19 травня Дмитро разом з побратимами за наказом вийшли з „Азовсталі“ у російський полон».

За словами командування, мужній воїн перебував у колонії в населеному пункті Оленівка, Донецької області. Життя героя-прикордонника обірвалося 19 вересня 2022 року під час перебування у полоні. Що саме сталось із ним — не повідомляють.

Героя Дмитра Кияненка поховали у селі Рожнів Івано-Франківської області, де знайшла тимчасовий прихисток його сім'я. В бійця залишились батьки, дружина та син, якому немає і року.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали «Вже 9 місяців сина немає, та я все одно телефоную йому»: мама загиблого у Маріуполі морпіха, нареченого «Пташки».

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