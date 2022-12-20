Прилетіла навіть старенька мама: за життя легендарного футболіста і тренера борються лондонські лікарі

87-річна мати знаменитого ексфутболіста і тренера, чемпіона Євро-2020 Джанлуки Віаллі Марія Тереза та його брат прилетіли з Італії до Лондона, щоб побути в лікарні поряд з сином, котрий бореться з раком підшлункової залози, повідомляє The Sun.

За інформацією ЗМІ, останніми днями стан призера чемпіонатів світу та Європи у складі збірної Італії, який нещодавно залишив через хворобу тренерський штаб Скуадри Адзурри, суттєво погіршився, і його терміново госпіталізували.

Нагадаємо, що страшну недугу у ексфорварда «Сампдорії», «Ювентуса» та «Челсі» діагностували у 2017 році. Проте операція і тривале лікування дали результат — 2020-го лікарі запевнили у перемозі над хворобою, і Віаллі навіть повернувся до тренерського штабу збірної Італії, з якою став чемпіоном Європи. На жаль, нещодавно недуга повернулася.

Джанлука Віаллі з головним трофеєм Євро-2020

Зазначимо, що за роки виступів у професіональному футболі знаменитий форвард провів 748 поєдинків за клуби та збірну, забивши 275 м'ячів. У футболках «Сампдорії», «Ювентуса» та «Челсі» Віаллі здобув 15 трофеїв. Зокрема, 1991 року разом з Олексієм Михайличенком він став чемпіоном Італії. Джанлука Віаллі — один з восьми футболістів, які виграли Лігу чемпіонів, Кубок УЄФА та Кубок кубків, і єдиний, хто зробив це у складі трьох різних клубів. У складі збірної Італії нападник провів 59 зустрічей, відзначившись 16 точними ударами.

Під керівництвом тренера Віаллі «Челсі» виграв Кубок кубків, Суперкубок УЄФА, а також Кубок Англії, Кубок англійської ліги та Суперкубок країни.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футболіст та тренер Сініша Міхайловіч помер від раку у 53 роки.

Фото Федерації футболу Італії

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