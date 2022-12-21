У Франції вимагають скасувати гол Мессі у фіналі ЧС-2022: названо абсурдну причину

Представники авторитетного французького видання L`Equipe досі тяжко переживають поразку своїх співвітчизників від Аргентини у фіналі ЧС-2022 (3:3 у основний та додатковий час, по пенальті — 4:2) та намагаються вхопитися за будь-яку «соломинку», щоб довести, що їхня збірна найкраща.

Зокрема, журналісти опублікували статтю із заголовком «Чому не можна було зараховувати третій гол Аргентини?», в якій вимагають від ФІФА переглянути результат вирішального поєдинку мундіалю, оскільки, на їхню думку, Ліонель Мессі забив у додатковий час із порушенням правил. Видання наводить стоп-кадр, на якому вказує на те, що в момент, коли Лео добивав м'яч після удару Лаутаро Мартінеса та сейва Льоріса, деякі запасні гравці «альбі-селесте» вибігли на поле.

Ось тільки журналісти L'Equipe не врахували, що у футболі порушення чисельної кількості гравців саме по собі не карається — фол фіксується, тільки якщо вони своїми діями впливають на епізод. У даному випадку запасні гравці точно не стали причиною пропущеного французами голу…

Додамо, що у ФІФА майже зі стовідсотковою ймовірністю ніяк не відреагують на цей «крик розпачу». Аргентина же тим часом із розмахом зустріла своїх тріумфаторів — при цьому приєднатися до загального тріумфу виявило бажання настільки багато вболівальників, що футболістів довелося з аеропорту… евакуювати на вертольотах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найкращий гравець ЧС-2022 Мессі мало не задушив в обіймах маму та станцював із Кубком світу на столі.

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