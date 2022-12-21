Діють в інтересах путіна: Ліва партія Німеччини закликає до негайних переговорів про припинення вогню в Україні

Ліва партія Німеччини закликає до негайних переговорів про припинення вогню в Україні. Згідно з її мирним планом, тепер це повинні зробити президент України Володимир Зеленський і глава російської держави володимир путін, заявив 19 грудня лідер партії Мартін Ширдеван, повідомляє агентство dpa.

«Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон повинні виступити посередниками і залучити Китай та Індію, — пропонують „Ліві“. — Другим пунктом плану є відступ росії на позиції, які вона займала до вторгнення в Україну 24 лютого. За умови, що путін виконає це, всі санкції, накладені на росію після початку війни, мають бути зняті. Третім пунктом плану лівих є надання гуманітарної допомоги Україні та списання боргів для відновлення країни».

Ширдеван також закликав скасувати заборону на імпорт російської нафти нафтопроводом «Дружба». Він вважає «фатальною помилкою» односторонню відмову уряду ФРН від нафти з росії. За його словами, це матиме негативні наслідки для східнонімецької економіки.

Нагадаємо, авторитетний військовий експерт, генерал армії Австралії у відставці Мік Райан назвав чотири умови для повернення Криму Україні: більше зброї та стратегічне терпіння.

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