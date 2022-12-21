Маєте повне право: як зарахувати у 2023 році пенсійний стаж з догляду за онуками

Відповідно до статті 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» страховим стажем вважається період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески у сумі не менше мінімального страхового внеску. Періоди отримання допомоги з догляду за дитиною також зараховуються до стажу. При цьому в законі не визначено, що це має бути саме мати дитини. Головна умова — отримання допомоги з догляду та сплата страхових внесків незалежно від того, хто саме здійснює догляд. Таке роз'яснення зробив пенсійний консультант Сергій Коробкін у відповідь на звернення однієї з пенсіонерок.

Він акцентував увагу, що наразі право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має застрахована особа, яка фактично здійснює догляд за дитиною, і це не обов'язково мати: один з батьків дитини, усиновлювач, бабуся, дідусь, інший родич або опікун.

Також заявницю цікавило, чому періоди догляду за онуками спочатку зарахували до страхового стажу, проте пізніше знову прибрали.

Коробкін нагадав, що у квітні 2018 року запрацювала система, що дозволяє автоматично здійснювати перерахунок пенсії працюючим громадянам. А оскільки з'ясувалося наявність неврахованих періодів страхового стажу, тобто періодів, за які сплачено страхові внески, цілком логічно відбувся автоматичний перерахунок пенсії за стажем.

А от скасували перерахунок явно неправомірно. У таких обставинах експерт рекомендує звернутися до Пенсійного фонду вищого рівня, додавши відповіді з місцевого управління.

«Інакше доведеться вирішувати це питання у судовому порядку», — зазначає він.

Нагадаємо, раніше у Пенсійному фонді назвали дві категорії жінок, яким виплачуватимуть по дві надбавки до пенсії.

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