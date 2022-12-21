Без Мессі, але з Мбаппе: ФІФА назвала претендентів на найкращий гол ЧС-2022 (відео)

Міжнародна асоціація футболу (ФІФА) оголосила на своєму офіційному сайту початок голосування за найкращий гол ЧС-2022, який завершився тріумфом Аргентини у фіналі з Францією.

До топ-десятки увійшли футболісти різних збірних, які забивали як у груповому турнірі, так і на стадії плей-оф. Примітно, що жоден із шести голів, забитих у фіналі, не потрапив до списку номінантів.

До топ-10 найкращих голів ЧС-2022 увійшли:

Салем Аль-Давсарі (Саудівська Аравія) — Аргентині в 1-му турі групового етапу;

Рішарлісон (Бразилія) — Сербії в 1-му турі групового етапу;

Венсан Абубакар (Камерун) — Сербії у 2-му турі групового етапу;

Луїс Чавес (Мексика) — Саудівській Аравії у 3-му турі групового етапу;

Кіліан Мбаппе (Франція) — Польщі в 1/8 фіналу;

Хорхіан Де Арраскаета (Уругвай) — Гані у 3-му турі групового етапу;

Гонсало Рамос (Португалія) — Швейцарії у 1/8 фіналу;

Юнес Ен-Несірі (Марокко) — Португалії в ¼ фіналу;

Хуліан Альварес (Аргентина) — Хорватії в ½ фіналу;

Йошко Гвардіол (Хорватія) — Марокко в матчі за 3-тє місце.

Додамо, що загалом на ЧС-2022 у Катарі було забито 172 м’ячі, що на один гол перевершило попередній рекорд результативності, встановлений на мундіалі-1998 у Франції та повторений у 2014-му в Бразилії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Франції вимагають скасувати гол Мессі у фіналі ЧС-2022, називаючи абсурдну причину.

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