ЗСУ вразили склад боєприпасів ворога на Луганщині та завдали удару по польовому аеродрому в районі Каховки, — Генштаб

Протягом 301-ї доби російського широкомасштабного вторгнення ворог завдавав ракетних ударів по цивільних об’єктах в Запорізькій області, а також обстріляв з артилерії Херсон і Очаків на Миколаївщині. Але, наголошується у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, основні зусилля агресор надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, паралельно намагаючись покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському.

Проте в ЗСУ підтвердили вогневе ураження 15 та 16 грудня ворожих складів боєприпасів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області — детонація на зазначених об'єктах тривала протягом понад 20 годин. А 20 грудня удару було завдано по скупченню окупантів на польовому аеродромі в районі Каховки Херсонської області. Там перебували близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу, САУ та РСЗВ, а також боєприпаси та пально-мастильні матеріали. Детальна інформація щодо втрат техніки та особового складу ще уточнюється.

Про масштаби втрат ворога говорить той факт, що все більше цивільних лікарень на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей загарбники перетворюють на польові шпиталі. Їх було відкрито зокрема у населеному пункті Новобогданівка Запорізької області та у селищі Новотроїцькому на Херсонщині.

Українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу «Форпост» вартістю близько 6 мільйонів доларів США. Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили окупантів.

Нагадаємо, нині українська делегація в США на чолі з президентом Зеленським домовляється про передачу ЗСУ ракет великої дальності ATACMS та безпілотників Grey Eagle та Reaper.

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