У Донецьку поранено Дмитра Рогозіна

У середу, 21 грудня, російські інформагентства повідомили, що під час обстрілу Донецька українськими військами поранення отримав колишній голова «Роскосмосу» Дмитро Рогозін. Наразі він очолює групу російських військових радників «Царські вовки».

За деякими даними, Рогозін відзначав у ресторані своє 59-річчя. Цей заклад і був обстріляний.

Помічник Рогозіна припустив, що «удар мав явно цілеспрямований характер». «Фахівці схиляються до того, що для удару було використано 155-міліметрову самохідну артилерійську установку CAESAR французького виробництва», — сказав він.

«Дмитро Олегович отримав поранення у спину. Він госпіталізований. Загрози життю немає», — повідомив помічник Рогозіна. «Відбулося це під час обстрілу готелю на околиці міста, в якому він знаходився», — додав помічник.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли подробиці операції ЗСУ, під час якої поранено начальника Генерального штабу Росії Валерія Герасимова.

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