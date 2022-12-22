Україна вже більше трьохсот діб мужньо боронить свою країну. Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, найближчі два-три місяці можуть стати вирішальними у війні росії проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю «Голосу Америки».

Секретар РНБО заявив, що Україна дуже активно готується до найближчих двох-трьох місяців, які можуть стати вирішальними.

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«Не дивлячись, що позиція всієї світової спільноти наразі проти росіян, вони не усвідомлюють, що для того, щоб наслідків безпосередньо для їх країни було якомога менше, їм треба було б вже зараз відійти. Проте, війська рф все одно продовжують наступати, бо вже „поставили на кон“ все», — сказав Олексій Данілов.

Також він заявив, що Україна розуміє: сьогодні спроможностей російської федерації перемогти нас у відкритому бою не існує. Адже вони зараз загнані у глухий кут. І щур, який загнаний у глухий кут, є найбільш небезпечним.

Водночас секретар РНБО додав, що попри те, що українські військові «максимально готуються», все ще дуже необхідна допомога наших партнерів.

«Хочу сказати, що та допомога, яка була у березні, квітні та травні — це зовсім інша допомога, ніж ми на сьогодні отримуємо», — пояснив Данілов.

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