Тарифи на світ можуть злетіти вдвічі: «Укренерго» звернулася із пропозицією до Кабміну

В Україні тарифи на електрику можуть злетіти більш ніж вдвічі. Національна енергетична компанія «Укренерго» запропонувала збільшити тарифи на передачу електричної енергії та диспетчерське (оперативно-технологічне) управління з 1 січня 2023 року.



Про це йдеться в обґрунтуванні необхідності внесення змін до тарифів, опублікованих на сайті компанії.



Таким чином, «Укренерго» пропонує Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановити на 2023 рік тариф на передачу електричної енергії на рівні 636,17 грн/МВт-год, тоді як сьогодні він становить 345,64 грн/МВт -годину.



Тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «Укренерго» пропонується збільшити з чинного 62,13 грн до 207,63 грн/МВт-год.



Серед основних причин зростання тарифів компанія назвала руйнування енергетичної інфраструктури України через російські обстріли, через що суттєво зростає фізичний обсяг робіт та їхня вартість, зростання витрат на сировину, паливо та матеріали, збільшення витрат на капітальні інвестиції та оплату праці.

Остаточне рішення прийматиме Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.



Раніше в уряді неодноразово заявляли, що цієї зими тарифи на комунальні послуги для населення не переглядатимуться.



Як відомо, зараз в Україні через масовані ракетні атаки російських загарбників діють графіки відключення електроенергії. Уряд визначив черги подачі електрики споживачам. Житлові будинки, зокрема, віднесли до останньої черги після об'єктів критичної інфраструктури, лікарень та підприємств, які працюють на оборону.

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