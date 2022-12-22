Лікарі не зможуть дістати уламок зі спини пораненого у Донецьку рогозіна, — росСМИ

Колишній очільник «Роскосмосу» дмитро рогозін у Донецьку отримав поранення — як стверджується, «піймав» уламок у спину.

За даними розСМІ, уламок міни потрапив у хребет рогозіна. За словами його помічника, цей уламок неможливо вилучити, а сам рогозін вважає свій стан задовільним. Тим часом ватажок «днр» пушилін заявив, що під час обстрілу готелю у Донецьку, де перебував колишній керівник «Роскосмосу» та російські «радники», загинули двоє осіб.

Нагадаємо, що путін звільнив рогозіна з посади керівника «Роскосмосу» влітку 2022 року. Тоді прессекретар господаря кремля пєсков заявляв, що Пєсков пообіцяв, що рогозін без роботи не залишиться. Ходили чутки, що його хочуть призначити керівником однією з територій в Україні, яка тимчасово окупована росією.

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