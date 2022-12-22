Впевнено йдуть до поразки: американські чиновники пояснили, чому рф програє в Україні

Високопосадовець Держдепартаменту США заявив, що у росії не вистачає боєприпасів для відновлення наступу. Про це повідомляє Reuters. У рф існують суперечливі думки щодо того, чи варто розпочинати новий наступ в Україні, заявив чиновник, підтвердивши, що Вашингтон продовжуватиме підтримувати Київ незалежно від того, який сценарій буде реалізований.

«Російське вторгнення сильно сповільнилося з літа через низку втрат в українському контрнаступі, який повернув смуги окупованої території і змусив москву провести часткову мобілізацію ще 300 000 військових. Безумовно, дехто в росії, я вважаю, хотіли б продовжити нові наступальні дії в Україні. Є й інші, хто має реальні питання щодо здатності росії зробити це», — сказав представник Держдепартаменту на умовах анонімності журналістам у Вашингтоні.

За словами чиновника, росія відчуває «значну» нестачу боєприпасів, що створює серйозну проблему на лінії фронту, а ті, кого москва закликала приєднатися до своїх бойових сил, часто не були «згуртованими» підрозділами.

«Є всілякі речі, з якими росіяни мають справу з точки зору наявності необхідного обладнання, боєприпасів, які накладають певні обмеження на те, що вони, можливо, захочуть зробити», — сказав чиновник.

Днями міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що росія може підготувати ударне угруповання в білорусі для нового наступу на Україну, але він сподівається, що війська Мінська не братимуть у ньому участі. Російські війська використовували білорусь як плацдарм для невдалої атаки на Київ у лютому, але Мінськ не вступив у війну безпосередньо і не відправив свої війська в бій в Україні.

А на думку екскомандувача Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенанта Бена Годжеса, росія навряд чи зможе сконцентрувати потрібну кількість добре підготовлених військових, щоб розпочати в Україні новий наступ у лютому наступного року.

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