Ексрадник міністра внутріншіх справ та голови Офісу президента Віктор Андрусів спрогнозував наступні кроки росії.

«У американців є дуже класна фраза fake it untill you make it — прикидайся поки не зробиш це правдою, — пише Віктор Андусів у соцмережах. — Здається на фоні своїх поразок та ускладнень на фронті росіяни будуть переходити до реалізації американського принципу.

Отже на нас чекає велика російська ІПСО (інформаційна психологічна спецоперація) під назвою «Новий масштабний наступ в 2023 році». Ця ІПСО виконує дуже багато цілей. По-перше, переконати всіх, що без переговорів і поступок війна не закінчиться. путін буде йти до кінця. Мета — змусити Захід визнати, що росія має хоч щось отримати в цій війні, інакше вона не закінчиться. По-друге, ще більше тримати в напрузі українське суспільство і армію. Це має бити по нашій економіці і спробах встати на ноги. По-третє, це мобілізує віру росіян в те, що невдачі цього року будуть компенсовані у наступному. В стилі, що і Радянський Союз спочатку програвав фашистам, але потім гнав їх до Берліна.

З метою реалізації цієї ІПСО будуть робитися різні кроки. По-перше, активізація міжнародної політики по лінії СНД, Китай, Африка і Близький Схід. Мета — пошук ресурсів і залученості, показуючи Заходу, що росія ще має звідки брати допомогу для продовження війни. Буде активно розігруватись карта білорусі, щоб відволікати наші війська і додатково лякати Європу. Буде розігруватись загроза ядерного удару. При чому хвилями — активізація і спад. По-друге, буде робитися чимало внутрішніх кроків, головний з яких — підготовка до загальної мобілізації. Цей процес вже триває активно, і ви можете побачити в опитуванні ІКАР, що 58% вже не проти загальної мобілізації. Ця карта особливо буде лякати нас і Захід.

Насправді, станом на зараз росія немає можливостей для проведення нового широкого наступу. Особисто я сумніваюсь, що вона його матиме. Про який наступ можна вести мову, коли закінчуються артилерійські боєприпаси вже, коли треба знімати (зі зберігання. — Авт.) Т-62 та інший металобрухт, коли довелося брати у Ірана «мопеди», щоб атакувати нашу енергоінфраструктуру. Зрештою, для початку їм би взяти Бахмут, щоб розмовляти про новий похід на Київ. Тому великою мірою — це все буде просто ІПСО.

Я б хотів вас запокоїти і сказати: будьте спокійні, це всього лише ІПСО. Але, на жаль, не можу. Тому, що fake it провокує make it. Вони можуть зупинитися на Донбасі, перекинути війська в білорусь і знову поперти на Київ. Я б так і зробив на їхному місці, коли мета — переговори. Звісно, що це буде самогубство для них, але для нас — це трагедія.

Тому єдине, що я вам можу сказати: не читайте «советських російських газет» найближчі місяці. Щоб ви не читали чи не чули, — не сприймайте це як факт. Єдине, що всі мають пам’ятати: перемога у війні вирішується на полі бою. Ми це довели в цьому році, доведемо і в наступному".

