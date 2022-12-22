У Словаччині скасовують безкоштовний проїзд у транспорті для українців, але є нюанси

У Словаччині, де тимчасовий притулок українцям з терміном дії до кінця 2022 року буде автоматично продовжено до 4 березня 2023 року, змінять правила проїзду переселенців з України.

Як повідомляє «Канал 24», у Братиславі з 1 січня 2023 року для наших співгромадян скасують безкоштовний проїзд в автобусах, електричках, тролейбусах. З цього правила є низка винятків.

Так, безкоштовно скористатися міським транспортом можна буде у день отримання документів тимчасового захисту та протягом чотирьох днів — залізничним чи приміським транспортом.

Користуватися громадським транспортом безкоштовно надалі зможуть учні до 18 років. Для цього необхідно мати підтвердження про притулок та документ про відвідування школи.

Право не платити за проїзд протягом 60 днів з моменту набуття статусу тимчасового захисту зберігається за українцями, яким потрібно буде їздити на роботу. Для цього, на додаток до інших документів, слід надати ще й довідку від роботодавця про трудовий контракт.

Щоб отримати право безкоштовного проїзду, потрібно:

показати український чи закордонний паспорт;

спеціальний документ SLOVAK HELP із червоним штампом з текстом українською мовою, що видається при перетині державного кордону;

або документ про надання тимчасового захисту.

Матеріал про те, як біженцям повернутися в Польщу та низку країн ЄС після короткочасного перебування в Україні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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