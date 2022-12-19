Тільки за законом: як біженцям повернутися до Польщі та низки країн ЄС після короткочасного перебування в Україні

З початком зими українці все частіше обговорюють у соцмережах, як повернутися з України до країни, де раніше було отримано тимчасовий захист.

З якими складнощами стикаються біженці на практиці, розповіли в команді волонтерів Rubikus, пише РБК-Україна .

На офіційному сайті Європейського Союзу сказано, що українці, які планують повернутися додому та згодом вирішать повернутися до ЄС до закінчення надзвичайної ситуації, знову матимуть право на тимчасовий захист. З'їздити додому ненадовго можна без втрати статусу.

«Якщо вам необхідно ненадовго повернутися до України, наприклад, для відвідування сім'ї, для збору документів або для порятунку членів сім'ї, ви не втрачаєте статусу тимчасового захисту. Будь-який короткий візит до України не повинен розглядатися країнами ЄС як рішення про добровільне повернення до закінчення тимчасового захисту Це означає, що коротка поїздка назад до України не повинна призводити до анулювання посвідки на проживання та втрати прав, закріплених за статусом», — йдеться у поясненні на сайті.

Проте, не в усіх країнах на практиці дотримуються цього принципу, адже, окрім Директиви ЄС про тимчасовий захист для українців, там керуються ще національним законодавством.

Наприклад, в'їзд до Польщі має бути з території України. У Польщі біженці втрачають статус тимчасового захисту, якщо виїжджають із країни на рядок більш ніж на 30 днів за один раз. Однак після тривалої відсутності статус можна відновити — за умови, що людина в'їжджає через військові дії.

Положення передбачають можливість повторного подання PESEL UKR (ust.17f, art.4 Specustawy), проте є низка умов, пояснюють у Rubikus.

Так, в'їзд на територію Польщі має бути здійснений із території України. Хоча в законі не зазначено «безпосередньо з України» і, отже, можливий в'їзд через треті країни, але можуть перевірити, що людина справді виїжджала до України за відсутності у Польщі.

Крім того, запис про перетин кордону має бути оформлений документально або зареєстрований у реєстрі громадян України, які прибувають на територію Польщі з території України у зв'язку з бойовими діями, які веде Начальник прикордонної служби.

З Норвегії можна їхати на половину терміну захисту. За межами цієї країни можна перебувати протягом половини терміну дії захисту (наприклад, півроку), але про виїзд потрібно повідомити.

Після одержання колективного захисту в Норвегії можна повернутися додому в Україну незалежно від того, настав там світ чи ні. Для поїздки має бути дійсний закордонний паспорт або інший документ для поїздки за кордон, включаючи дозвіл на проживання.

Якщо перебувати за межами Норвегії довше половини терміну тимчасового захисту, дозвіл на проживання втрачається. Щоб його продовжити, потрібно перебувати у країні.

Нідерланди. Статус тимчасового захисту в Нідерландах дає право їхати на будь-який термін до іншої країни, а потім повернутися до Нідерландів і знову скористатися правом на тимчасовий захист. Якщо в паспорті вже є наклейка, можна повернутися в Нідерланди до кінця терміну дії наклейки. У такому разі не потрібно проходити реєстрацію заново.

Проте з 1 грудня 2022 року набули чинності правила, за якими тимчасовий виїзд може тривати максимум 28 днів. Після цього муніципалітет може припинити прийом, допомогу та інші види допомоги.

За інформацією волонтерів Rubikus, пропуск українців до Латвії після виїзду в Україну залежить від прикордонників — іноді доводиться чекати наступної зміни.

Ось до Фінляндії українці після візитів додому в'їжджають без проблем.

Нагадаємо, у Німеччині українським біженцям з 2023 року збільшать виплати, а у Польщі запровадили вимогу про часткову оплату проживання у місцях тимчасового розміщення.

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