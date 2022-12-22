Готують місце для Шевченка? Учасник ЧС-2022 звільнив головного тренера

Збірна Польщі, яка дійшла до 1/8 фіналу на ЧС-2022, де поступилася майбутнім фіналістам французам, розлучилася з головним тренером Чеславом Міхневичем.

Незважаючи на те, що фахівцю вдалося вивести «Кадру» до плей-оф світової першості вперше за 36 років, керівництво Польського футбольного союзу прийняло рішення не продовжувати з ним угоду, яка закінчується 31 грудня.

«Від імені правління Польського футбольного союзу (PZPN) ми хотіли би подякувати Чеславу Міхневичу за 11 місяців роботи в якості тренера, — наводить слова президента PZPN Цезарія Кулеша офіційний сайт організації. — Як відомо, він прийняв команду в дуже непростий час. Незважаючи на ці обставини, йому вдалося відібратися на чемпіонат світу у стикових матчах, а також зберегти місце в елітному дивізіоні Ліги націй. Він також вивів національну команду до плей-оф чемпіонату світу вперше за 36 років. За це Чеслав Міхневич заслуговує на подяку.

Він досвідчений тренер, і я впевнений, що він не довго чекатиме нових пропозицій про роботу. Бажаємо йому удачі та подальших успіхів у кар'єрі. Ми хочемо, щоб збірною керував тренер, який гарантує її розвиток та досягнення поставленої мети. Новий тренер також має покращити імідж збірної та відновити довіру вболівальників. Наш вибір має бути добре продуманий, тому ми не будемо оголошувати конкретні дати презентації нового наставника".

Примітно, що на місце Міхневича «позіхав» володар «Золотого м'яча» українець Андрій Шевченко. У Польському футбольному союзі розглядали його кандидатуру на початку 2022-го, але зрештою зупинили свій вибір на вітчизняному фахівцеві. Утім, розмови про те, що Шевченко все ж таки очолить збірну Польщі, останнім часом не вщухали. Тепер шлях вільний?

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у збірній Іспанії не пробачили Луїсу Енріке провал на ЧС-2022.

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