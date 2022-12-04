Переможний «дубль» Мбаппе та сльози Щенсни-молодшого: відеоогляд матчу 1/8 фіналу ЧС-2022

У неділю, 4 грудня, слідом за збірною Нідерландів та командою Аргентини до чвертьфіналу ЧС-2022 пробилися чинні чемпіони світу французи.

ЧС-2022. 1/8 фіналу

Франція — Польща — 3:1

Голи: Жиру (44), Мбаппе (74, 90+1) — Левандовські (90+9, з пенальті).

На зустріч з поляками наставник «триколірних» Дідьє Дешам не виставив жодного гравця зі стартового складу, який програв у останньому матчі в групі Тунісу (0:1). Серед тих, хто з'явився на полі з перших хвилин, був і голкіпер «Тоттенхема» Уго Льоріс, який 142-й раз одягнув воротарський светр збірної Франції та повторив досягнення рекордсмена за кількістю матчів за національну команду Ліліама Тюрама.

Після дуже активного початку зустрічі французи незабаром послабили тиск на ворота, мабуть, поки що найкращого голкіпера ЧС-2022 Войцеха Щенсни (два відбиті пенальті та 90 відсотків ударів по своїх воротах під час групового турніру!) і ледве за це не поплатилися. Як Льорису та захиснику «триколірних» Варану вдалося вибити м'яч з лінії воріт після двох поспіль «пострілів» поляків, одному Богові відомо.

І все ж перед самою перервою Франція забила. Форвард «Мілана» Жиру чудово відкрився у штрафному майданчику «Кадри» і невідпорно пробив, ставши з 52 м'ячами найкращим бомбардиром в історії національної команди (колишній рекордсмен Тьєррі Анрі забивав за «триколірних» 51 раз).

А в другому таймі за справу взявся нестримний форвард «ПСЖ» Кіліан Мбаппе, який завдяки «дублю» одноосібно очолив з 5 голами бомбардирські перегони ЧС-2022.

Єдине, що вдалося полякам, то це наприкінці компенсованого часу уникнути розгрому. Але маленького синочка Войцеха Щенсни цей факт, схоже, не надто порадував. Знаменитому татові відразу після фінального свистка довелося втішати малюка.

До речі, реалізований Робертом Левандовські пенальті дозволив йому з 78 м'ячами увійти до десятки найкращих бомбардирів національних збірних в історії (у рекордсмена португальця Кріштіану Роналду — 118 взяттів воріт).

У чвертьфіналі ЧС, куди Франція пробилася на третьому турнірі поспіль, підопічні Дідьє Дешама зіграють 10 грудня в Ель-Хаурі з переможцем пари Англія — Сенегал.

Нагадаємо, що інші пари 1/8 фіналу ЧС-2022 сформували: Японія — Хорватія та Бразилія — Південна Корея (5 грудня); Марокко — Іспанія та Португалія — Швейцарія (6 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Німеччини сенсаційно вилетіла з чемпіонату світу.

Фото Twitter Equipe de France

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