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«Переконайтеся, що ялинка міцна і здорова»: як посадити новорічне дерево, щоб потім не купувати зрубане

21:00 22 грудня 2022
ялинки

Від вигляду незліченної кількості зрубаних ялинок серце багатьох любителів природи обливається кров'ю. Тож ідея пересаджувати ялинки та використовувати їх більш раціонально для багатьох різдвяних святкувань є очевидною. Щоб це спрацювало, варто врахувати кілька аспектів при покупці, пояснюють автори спеціалізованого видання gartenjournal.net.

«Ялину можна висаджувати в саду, якщо вона має здорову й міцну кореневу кульку. Дерева, які були зрубані, більше не виростуть через відсутність кореневої системи. У різдвяний час, окрім зрубаних ялинок, з'являються також ялинки в горщиках, які були взяті з ялинкових культур під відкритим небом. Коли дерево зрізають, пошкоджується коріння, що призводить до зниження життєздатності. Купуючи рослини в горщиках, переконайтеся, що хвойне деревце виглядає міцним і здоровим. Шукайте відповідне місце, де дерево зможе безперешкодно розростатись.

Хвойні рослини швидко розростаються і займають багато місця, тому слід забезпечити достатню відстань від сараїв, парканів або інших споруд. Не слід також ігнорувати мережі та труби, що проходять у землі. Їх може пошкодити розгалужена коренева система.

Перед посадкою треба розпушити ґрунт і внести в нього компост. Викопати посадкову яму об'ємом, що вдвічі перевищує об'єм кореневої грудки. Можна додатково удобрити дно ями компостом. Помістити дерево в центр і заповнити проміжки викопаним ґрунтом".

Після притискання ретельно полити субстрат, тому необхідно забезпечити регулярний полив і захистити дерево від інтенсивного сонячного світла і морозів.

Раніше фахівці розповіли, як правильно доглядати за ялинкою в горщику.

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