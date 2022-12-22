«Переконайтеся, що ялинка міцна і здорова»: як посадити новорічне дерево, щоб потім не купувати зрубане

Від вигляду незліченної кількості зрубаних ялинок серце багатьох любителів природи обливається кров'ю. Тож ідея пересаджувати ялинки та використовувати їх більш раціонально для багатьох різдвяних святкувань є очевидною. Щоб це спрацювало, варто врахувати кілька аспектів при покупці, пояснюють автори спеціалізованого видання gartenjournal.net.

«Ялину можна висаджувати в саду, якщо вона має здорову й міцну кореневу кульку. Дерева, які були зрубані, більше не виростуть через відсутність кореневої системи. У різдвяний час, окрім зрубаних ялинок, з'являються також ялинки в горщиках, які були взяті з ялинкових культур під відкритим небом. Коли дерево зрізають, пошкоджується коріння, що призводить до зниження життєздатності. Купуючи рослини в горщиках, переконайтеся, що хвойне деревце виглядає міцним і здоровим. Шукайте відповідне місце, де дерево зможе безперешкодно розростатись.

Хвойні рослини швидко розростаються і займають багато місця, тому слід забезпечити достатню відстань від сараїв, парканів або інших споруд. Не слід також ігнорувати мережі та труби, що проходять у землі. Їх може пошкодити розгалужена коренева система.

Перед посадкою треба розпушити ґрунт і внести в нього компост. Викопати посадкову яму об'ємом, що вдвічі перевищує об'єм кореневої грудки. Можна додатково удобрити дно ями компостом. Помістити дерево в центр і заповнити проміжки викопаним ґрунтом".

Після притискання ретельно полити субстрат, тому необхідно забезпечити регулярний полив і захистити дерево від інтенсивного сонячного світла і морозів.

Раніше фахівці розповіли, як правильно доглядати за ялинкою в горщику.

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