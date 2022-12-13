«Температура має бути близько 15 градусів»: як правильно доглядати за ялинкою в горщику

Новорічні ялинки зазвичай мають недовге життя, вони опиняються на смітнику або, в кращому випадку, слугують кормом для тварин. Якщо у вас є трохи місця у вашому саду, ялинка в горщику є гарною альтернативою зрубаному дереву. За умови дбайливого догляду після свят ялинку в горщику можна буде висадити в сад і милуватися нею довгі роки, повідомляє спеціалізоване видання gartenjournal.net.

«На жаль, зусилля по пересадці не завжди мають успіх, адже багато дерев у горщиках гинуть навіть при гарному догляді. Тому вибирайте невелике деревце, яке вирощувалося в горщику. У випадку вуличних дерев, які поміщаються в контейнер незадовго до продажу, коріння часто страждає, і дерева гинуть від спраги, попри достатній полив. При покупці також переконайтеся, що розмір кореневої грудки добре пропорційний висоті дерева. Таким чином можна бути цілком впевненим, що коренева система здорова».



До Різдва ялинку тримають на морозі під відкритим небом, а потім відразу заносять у святкову кімнату: горшкові ялинки рідко переживають цей шок.

«Адже ялинка перебуває в зимовому спокої і зустрічає „літо“ майже без переходу. Поставте її на кілька днів у тінисте, але морозостійке місце, наприклад, у гараж. Потім перенесіть дерево на прохолодний сходовий майданчик. Середня температура тут має бути близько 15 градусів. Не раніше, ніж за день до Святвечора, ялинку можна поставити у святкову кімнату, де вона не має перебувати більше десяти днів. Важливо, щоб коренева грудка в горщику ніколи не висихала повністю. У маленького деревця також не повинно бути постійно мокрих „ніг“, оскільки це часто призводить до загнивання коренів. Перед декоруванням бажано занурити кореневу кульку у воду до тих пір, поки не перестануть підніматися бульбашки повітря. Потім поливайте принаймні через день, залежно від потреби у воді. Слід забезпечити достатню вологість повітря шляхом щоденного обприскування хвої. Після завершення святкового сезону ретельно акліматизуйте ялинку до холодних температур на вулиці. Висаджувати можна, коли зникне загроза нічних заморозків».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у багатостраждальній Бучі встановили новорічну ялинку. Перед тим як встановлювати ялинку, в інтернеті провели опитування. Більшість містян висловилися «за».

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