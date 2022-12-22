За словами британських медиків, пацієнти часто шукають картоплю фрі, щоб заспокоїти хвору голову після ночі в місті або вечора, коли випили занадто багато вина. Але насправді немає жодних доказів того, що картопля допоможе вилікувати похмілля, йдеться у дослідженні видання twistedfood.

«Існує поширений міф, що вживання жирної їжі після вживання алкоголю допомагає вивести алкоголь з організму, полегшуючи симптоми похмілля, — сказала лікар-терапевт Джатіндар Томпсон. — На жаль, це не так; будь-який алкоголь, який ви випили, вже потрапив у ваш кровотік. Так, це означає, що те ж саме стосується великого жирного бургера, великої піци, чіпсів або практично будь-якої жирної їжі, яку ви можете побажати».

Лікар додала, що людям слід «уникати продуктів, які вашому організму буде важче перетравлювати, таких як молочні продукти, рафінований цукор і жирне м'ясо».

Замість цього вона пропонує пити багато води для регідратації, а також їсти їжу з великою кількістю електролітів, таку як авокадо, банани, солодка картопля і горіхи.

Нагадаємо поради МОЗ, як впоратися з похміллям.



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