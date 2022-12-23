«Манчестер Сіті» «перестріляв» «Ліверпуль» у поєдинку Кубка англійської ліги: відеоогляд вогняного матчу

На стадіонах Європи після завершення чемпіонату світу у Катарі відновились футбольні баталії. Яскравий матч у рамках 1/8 фіналу Кубка англійської ліги видали на арені «Етіхад» «Манчестер Сіті», який виграв чотири з п'яти останніх турнірів, і «Ліверпуль».

Під час вогняного матчу з п'ятьма голами підопічним Юргена Клоппа двічі вдавалося відіграватися, але колишній клуб Олександра Зінченка все ж вирвав перемогу і пробився до чвертьфіналу — 3:2 (Холанд, 10, Марез, 47, Аке, 58 — Карвалью, 20, Салах, 48).

Зазначимо, що норвезький форвард господарів поля Ерлінг Холанд продовжує демонструвати в сезоні приголомшливу результативність, забивши 24-й м'яч у 19 поєдинках у всіх турнірах. У свою чергу, лідер атак «Ліверпуля» єгиптянин Мохамед Салах став першим гравцем, який забив 10 і більше голів у ворота «Манчестер Сіті», поки його тренує Гвардіола.

В ¼ фіналу (базовий день — 9 січня) «Манчестер Сіті» зіграє на полі «Саутгемптона». Інші чвертьфінальні пари Кубка англійської ліги сформували: «Манчестер Юнайтед» — «Чарльтон», «Ноттінгем Форест» — «Вулверхемптон» та «Ньюкасл» — «Лестер».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зінченко з «Арсеналом» вилетів з Кубка англійської ліги від екстренера «Шахтаря».

Фото ФК «Манчестер Сіті»

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