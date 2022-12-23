У москві спалахнула пожежа у військовій частині (відео)
Останнім часом у росії постійно щось горить. Так у москві сталася пожежа на території військової частини. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Інцидент стався на 3-й вулиці Соколиної Гори, 10, на сході міста. Зазначається, що пожежа поширилася на одноповерхових гаражних боксах на території в/ч.
Площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. На боротьбу з вогнем відправили близько десятка пожежних розрахунків.
У московському управлінні МНС факт пожежі підтвердили та уточнили, що заявка надійшла на пульт чергового о 23:45 (за місцевим часом).
Повідомляється, що постраждалих немає. Дані про подію та заподіяну шкоду уточнюються.
Раніше пожежа була у великому торговому комплексі «Мега Хімки» під москвою. Цього ж дня гасили вогонь на території шинного Барнаульського заводу.244
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