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Світ

У москві спалахнула пожежа у військовій частині (відео)

9:18 23 грудня 2022
пожежа

Останнім часом у росії постійно щось горить. Так у москві сталася пожежа на території військової частини. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Інцидент стався на 3-й вулиці Соколиної Гори, 10, на сході міста. Зазначається, що пожежа поширилася на одноповерхових гаражних боксах на території в/ч.

Площа пожежі становила близько 200 квадратних метрів. На боротьбу з вогнем відправили близько десятка пожежних розрахунків.

У московському управлінні МНС факт пожежі підтвердили та уточнили, що заявка надійшла на пульт чергового о 23:45 (за місцевим часом).

Повідомляється, що постраждалих немає. Дані про подію та заподіяну шкоду уточнюються.



Раніше пожежа була у великому торговому комплексі «Мега Хімки» під москвою. Цього ж дня гасили вогонь на території шинного Барнаульського заводу.

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