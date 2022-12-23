Показала вульгарність: у мережі висміяли мовчунку Тодоренко, з якої сповзло плаття під час танців окупантам

Трохи менше ніж півроку тому телеведуча і актриса Регіна Тодоренко, яка родом з Одеси, стала мамою вдруге — у липні у жінки та її чоловіка, Влада Топалова, народився син Мирослав. Артистка не стала довго засиджуватися в декреті і практично відразу почала брати участь у безлічі різних проектів.

Так, днями ексведуча шоу «Орел і решка», поки її земляки ховаються від обстрілів та сидять при свічках через рашистів, запалювала на новорічній вечірці відомого журналу про зірок у росії. І поки учасниця гурту «Artik&Asti» Севіль Велієва не могла потрапити на захід через столичні затори, Регіна намагалася відвернути увагу гостей від незапланованої паузи своїми брудними танцями.

Регіна, за інформацією рашистських ЗМІ, почала імпровізувати і виконувати тверк (танець, у рухах якого активно використовується робота сідниць і стегон) у своєму вечірньому вбранні, публіка вибухала оваціями і оплесками. При цьому під час спекотного виступу в актриси «небезпечно» спустилася її спідниця нижче за лінію попереку, що спровокувало гучні вигуки із залу.

«Браво, Регіна Тодоренко, друзі. Щоб ви розуміли, це матір, яка годує! Уявляєте, що вона зараз витворяла на цій сцені. Я пишаюся тобою», — вигукнув телеведучий В'ячеслав Макаров.

Однак якщо у глядачів заходу провокаційні рухи Регіни викликали тільки позитивні емоції, то багатьом користувачам мережі поведінка акторки здалася занадто розкутою. А ось дружина Влада Топалова, схоже, залишилася дуже задоволена своєю витівкою і навіть опублікувала сторіс зі своїми еротичними рухами з усіх можливих ракурсів.

«Ненормальна зовсім», «Іспанський сором», «Дурна баба», «Завжди мріяла побачити її д*пу», — пишуть підписники одного з російських Telegram-каналу про зірок.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко в компанії Лорак та Повалій потрапила під санкції РНБО.



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